İBB bursu ne zaman yatacak? İlk taksit ödemeleri için tarih belli oldu (2025 İBB Genç Üniversiteli eğitim desteği ödemeleri)

2025 İBB bursunun ne zaman yatırılacağı, İstanbul'da okuyan binlerce üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. 3 taksitle toplamda 15 bin lira burs alacak olan öğrenciler, burs ödemelerinin ilk taksitinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak?



İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.



İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.