İBB Doğa Kampı kayıtları başladı: İBB Doğa Kampı başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatiline eğlence ve keyif katacak Doğa Kampı’nı 4 Ağustos’ta başlatıyor. Kampta, farklı spor branşlarına yönelik aktiviteler, masa ve açık alan oyunları, temel kamp eğitimleri ile okçuluk, ritim, bitki, ahşap ve taş boyama gibi atölye etkinlikleri bir arada sunulacak. Başvurular, dogakampi.ibb.istanbul adresinden yapılacak olup, dört hafta sürecek kamp Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Tesisleri’nde düzenlenecek. İstanbul’un dört bir yanından gelen çocuklar, 4 – 29 Ağustos tarihleri arasında İBB Doğa Kampı’nda bir araya gelecek.

KİMLER KATILABİLECEK?



9 – 13 yaş arasındaki çocuklar, ücretsiz olarak günübirlik kampa katılabilecek. Kamp boyunca masa tenisi, badminton, satranç gibi sporların yanı sıra koordinasyon ve parkur etkinlikleri ile okçuluk, ritim, el sanatları ve doğa atölyeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, temel kamp becerileriyle ilgili eğitimler verilecek.



BAŞVURULAR BAŞLADI



Hafta içi günlerinde düzenlenecek İBB Doğa Kampı’nın ilk hafta başvuruları 28 Temmuz Pazartesi günü başladı. Diğer haftaların kayıt tarihleri ise sosyal medya hesaplarından ve kampın internet sitesinden duyurulacak. Çocuklar, haftada bir gün için dogakampi.ibb.istanbul adresinden kayıt yaptırabilecek. Kampla ilgili tüm detaylar ve katılımcılar ile velilerin bilmesi gereken bilgiler de web sitesinde yer alıyor.



