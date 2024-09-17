İBB eğitim desteği başvurusu için son gün ne zaman? “Sen Oku Diye” Eğitim Desteği başvuru tarihleri

İBB 100 bin öğrenciye 3 bin lira tutarında eğitim desteği vereceğini duyurmuştu. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli ilköğretim ve lise öğrencilerine verilecek burs için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, İBB eğitim desteği başvurusu için son gün ne zaman?

İBB eğitim desteği başvurusu için son gün ne zaman? “Sen Oku Diye” Eğitim Desteği başvuru tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Sen Oku Diye" kampanyası kapsamında 100 bin öğrenciye maddi destek sağlayacak. İstanbul'da ikamet eden öğrencileri kapsayacak olan burs başvurusu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilecek.

SEN OKU DİYE BAŞVURU TARİHLERİ

Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağladığımız ve 10 Eylül – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuruya açık olan Sen Oku Diye eğitim desteği başvuruları “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden ya da senokudiye.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılacak.

İBB eğitim desteği başvurusu için son gün ne zaman? “Sen Oku Diye” Eğitim Desteği başvuru tarihleri - 1

SEN OKU DİYE BAŞVURU İÇİN İSTENECEK EVRAKLAR

desteği şartlarını sağlamak isteyen ve başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerden Sen Oku Diye başvurusu için istenecek evraklar:

Öğrenci belgesi


Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi

Öğrenci engelli ise engelli belgesi


Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge


Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge

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