İBB eğitim desteği başvurusu için son gün ne zaman? “Sen Oku Diye” Eğitim Desteği başvuru tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Sen Oku Diye" kampanyası kapsamında 100 bin öğrenciye maddi destek sağlayacak. İstanbul'da ikamet eden öğrencileri kapsayacak olan burs başvurusu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilecek.



İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ



Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağladığımız ve 10 Eylül – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuruya açık olan Sen Oku Diye eğitim desteği başvuruları “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden ya da senokudiye.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılacak.

