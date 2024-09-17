İBB eğitim desteği başvurusu için son gün ne zaman? “Sen Oku Diye” Eğitim Desteği başvuru tarihleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Sen Oku Diye" kampanyası kapsamında 100 bin öğrenciye maddi destek sağlayacak. İstanbul'da ikamet eden öğrencileri kapsayacak olan burs başvurusu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilecek.
İBB SEN OKU DİYE EĞİTİM BAŞVURU TARİHLERİ
Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağladığımız ve 10 Eylül – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuruya açık olan Sen Oku Diye eğitim desteği başvuruları “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden ya da senokudiye.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılacak.
SEN OKU DİYE BAŞVURU İÇİN İSTENECEK EVRAKLAR
Eğitim desteği şartlarını sağlamak isteyen ve başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerden Sen Oku Diye başvurusu için istenecek evraklar:
Öğrenci belgesi
Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi
Öğrenci engelli ise engelli belgesi
Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge
Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge
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