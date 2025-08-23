İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı takvimi belli oldu
İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı takvimi belli oldu. Takvime göre, İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı eylül ayında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı için süreç devam ediyor. İBB Gençlik ve Spor tarafından yapılan duyuruyla sınav tarihleri duyuruldu.
TEKNOLOJİ ATÖLYELEERİ SINAVI NE ZAMAN?
Yapılan açıklamada; "İBB Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları Devam Ediyor
6-7 Eylül tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek sınav için http://teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul web adresinden başvuru yapabilirsiniz.
Heyecanla sınava hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyoruz." denildi.
