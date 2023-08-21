İBB yurt başvuruları ne zaman? İBB yurt başvurusu nasıl yapılır? 2023 İBB yurt başvuru takvimi belli oldu

İBB yurt başvuruları binlerce öğrencinin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Ailelerinden uzakta İstanbul'da lisans ya da ön lisans eğitimi alacak öğrenciler, İBB'nin yurtlarında barınmak için araştırmalarına hız verdi. Öte yandan İBB bu yılın yurt başvuru ve kayıt sürecine dair tüm bilgileri ilan etti. İşte, 2023 İBB yurt başvuruları hakkında son bilgiler...



2023 İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2023-2024 akademik döneminde yurt başvuruları için süreci başlattı.



İBB yurt başvuruları 21-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.



İBB YURT BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN



BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme işlemleri 28 Ağustos'ta başlayacak. 8 Eylül tarihine kadar rapor komisyona sunulacak.



İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu Komisyonu ise 11 Eylül 2023 tarihinde toplanacak ve rapor doğrultusunda başvuruları değerlendirecek.



Kesin sonuçlar ise asil ve yedek liste ile birlikte aynı gün yani 11 Eyül'de online olarak ilan edilecek.



İBB YURT KAYIT TAKVİMİ



İBB yurtlarında barınma hakkı elde eden öğrenciler için kayıt süreci 15-21 Eylül 2023 tarihlerinde olacak.



23-29 Eylül tarihleri arasında ise kayıt hakkını kullanmayan öğrencilerden kalan kontenjanlar için yedek adayların kayıt takvimi başlayacak.



İBB YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



İBB yurtlarında asil kayıt hakkı elde eden öğrenciler 15 Eylül'den itibaren yurtlara giderek yerleşme işlemlerini yapabilir.



