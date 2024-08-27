İBB yurt ücreti ne kadar? 2024 yurt ücreti açıklandı

Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen gençlere barınma imkanı sunan İBB Yurtları için yeni dönem başvuruları alındı. Başvuru süreci ardından gündeme gelen konulardan biri de yurt ücreti oldu. İBB, 2024 – 2025 akademik yılında 14 yükseköğrenim öğrenci yurdunda üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacak. Peki, İBB yurt ücreti bu yıl ne kadar?

İBB yurt ücreti ne kadar? 2024 yurt ücreti açıklandı

Bu yıl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 8 kız, 6 erkek yurdunda yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti verilecek. T.C. vatandaşı ve örgün veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin başvurusunun kabul edileceği İBB yurtları için öğrencilerin ailelerinin İstanbul dışında ikamet ediyor olması ve 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar da aranacak.

İBB yurt ücreti ne kadar? 2024 yurt ücreti açıklandı - 1

YURT ÜCRETİNE KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.

İBB YURT ÜCRETİ NASIL ÖDENERİR?

Yurt ücretleri, her ayın biriyle beşi arasında mesai bitimine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan İstanbul Senin uygulamasında yer alan ‘Öğrenci Portalı’ içerisinde Kredi kartı/Banka kartıyla online ödeme yöntemi ile yapılacaktır.

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