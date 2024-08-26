Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı: Yuvamiz.ibb.istanbul sonuç sayfası kilitlendi

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala gözler Yuvamız İstanbul başvuru sonuçlarına çevrildi. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı olarak sürdürebilecekleri, eşit fırsatların oluşturulduğu bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerini güçlendirerek yaşayabilmelerini sağlayan eğitim hizmeti sunuluyor.

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ile ilgili güncel bilgiler, duyurular, başvuru ve sonuç işlemleri, vb. her gelişme https://yuvamiz.ibb.istanbul/anasayfa adresi üzerinden takip edilebilmektedir. Aynı anda birçok kişinin sayfaya girmeye çalışması nedeniyle sonuç sayfasına erişimde sorun yaşanıyor.

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.



Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.



Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.