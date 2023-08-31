İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İBB bursu başvuru şartları

BURS BAŞVURU TARİHLERİ



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,



Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,



Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak