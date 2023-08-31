İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İBB bursu başvuru şartları

İBB ( (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs başvurusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek.
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
'Genç Üniversiteli' eğitim desteğinin başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı, bu yıl da benzer şekilde başvuruların eylül ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.
BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
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