İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile sonuç tarihi belli oldu
Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruda 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacağını açıklamıştı. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağını duyurmuştu. Yazılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 7 Aralık Cumartesi günü tamamlandı. Sınavı geride bırakan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇ TARİHİ
ÖSYM takvimi ile İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuç tarihi duyuruldu. Takvime göre, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2024-İcra) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı.
2024-İcra: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayın
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