İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruda icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacağını açıklamıştı. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü Ankara-Çankaya ve Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapıldı. Peki, İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavlarla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacak. Alımlar için yapılacak sınava başvurular 24-30 Ekim arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapıldı. 7 Aralık Cumartesi günü sınav telaşını geride bırakan adaylar sonuç heyecanı yaşıyor.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimiyle İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuç tarihi duyuruldu. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 27 Aralık 2024’te açıklanacak. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek
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