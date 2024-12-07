İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavlarla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacak. Alımlar için yapılacak sınava başvurular 24-30 Ekim arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapıldı. 7 Aralık Cumartesi günü sınav telaşını geride bırakan adaylar sonuç heyecanı yaşıyor.