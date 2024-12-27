İcra sınavı sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM icra sınavı sonuçları sorgulama ekranı)
İcra sınavı sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sorgulanabilecek.
7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın (2024-İcra) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 37 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
İCRA SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Adalet Bakanlığı
- Sınav
- Ösym