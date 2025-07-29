İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? İYOS 2025 tarihi

Hukuk fakültesi mezunlarının idari yargı hâkimliği kariyerine adım atabilmeleri için girmeleri gereken İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) 2025 yılı takvimine göre gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınavın tarihi, kamu personel sınavlarını takip eden adaylar tarafından merak ediliyor. 2025 yılı ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre İYÖS, eylül ayında yapılacak.



ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihi belli oldu. İdari Yargı Ön Sınavının 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu.

