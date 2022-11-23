İkinci ara tatil ne zaman? (2022-23 MEB ara tatil tarihleri)

İkinci ara tatil tarihi, ilk ara tatilin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. 18 Kasım'da ilk ara tatilin sona ermesinin ardından okullarına dönen öğrenciler, ikinci ara tatil için gün saymaya başladı. İşte ikinci ara tatil tarihleri.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.