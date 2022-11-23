İkinci ara tatil ne zaman? (2022-23 MEB ara tatil tarihleri)

İkinci ara tatil dönemi, ilk ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. İlk ara tatilin 18 Kasım'da sona ermesiyle birlikte ikinci tatil tarihleri sorgulanıyor. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil ne zaman? (2022-23 MEB ara tatil tarihleri)

İkinci ara tatil tarihi, ilk ara tatilin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte araştırılmaya başladı. 18 Kasım'da ilk ara tatilin sona ermesinin ardından okullarına dönen öğrenciler, ikinci ara tatil için gün saymaya başladı. İşte ikinci ara tatil tarihleri.

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

İkinci ara tatil ne zaman? (2022-23 MEB ara tatil tarihleri) - 1

NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

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