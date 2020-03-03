İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla 15 gün süren ara tatil kasım ve nisan aylarına birer hafta yapılmak üzere ikiye bölünmüştü.



Yeni düzenlemenin ardından ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşti.



İlk dönem 17 Ocak Cuma günü sona erdi. Öğrenciler, 20-31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatil yaptı.

NİSAN'DA İKİNCİ ARA TATİL

3 Şubat'ta başlayan ikinci dönemin ara tatili 6-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.



Yapılan ara tatil düzenlemesinden sonra her sene haziran ayında kapanan okullarda bu yılda değişiklik olmadı. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.



Öğrenciler 19 Haziran'da 11 haftalık yaz tatiline girecekler.

