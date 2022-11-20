İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? (2022 MEB ara tatil tarihleri)

Ara tatil tarihleri, 14 Kasım'da okulların kapanması ve ara tatile girmesi nedeniyle sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimi sonrasında, 14-18 Kasım tarihleri arasında öğrenciler ilk ara tatil dönemine girdi. Okulların yarın açılacak olması nedeniyle ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, ikinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? (2022 MEB ara tatil tarihleri)

İlk ara tatilin sona ermesiyle birlikte, binlerce öğrenci ikinci ara tatil dönemini merak etmeye başladı. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan ara takvimiyle birlikte, ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? (2022 MEB ara tatil tarihleri) - 1

NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? (2022 MEB ara tatil tarihleri) - 2

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.

Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.

Buna göre; 18 Kasım'da ara tatilin sona ermesiyle birlikte hafta sonu tatili başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

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