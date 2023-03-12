İkinci ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-23 MEB tatil takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023 takvimine göre, okulların ne zaman kapanacağı ve ara tatil tarihleri sorgulanmaya başladı. Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından, yarıyıl tatili dönemi uzatılmış ve okullar bu nedenle geç açılmıştı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, ertelenecek mi? Okullar ne zaman kapanacak?



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, ERTELENECEK Mİ?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında, okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.



Bakanlık ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir.



Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.