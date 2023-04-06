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İkinci ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? (2023 MEB nisan ara tatil tarihleri)

İkinci ara tatil tarihi, nisan ayının gelmesiyle birlikte binlerce öğrencinin sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, ara tatilin ne zaman başlayacağı ve tatilin kaç gün süreceği belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak?

İkinci ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? (2023 MEB nisan ara tatil tarihleri)

2022-2023 ara tatil tarihleri, eğitim öğretim hayatına devam eden öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Bakanı Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında, ara tatilin ne zaman başlayacağı ve tatilin kaç gün olacağı belirlendi. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak?

İKİNCİ NE ZAMAN?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, okullarda ikinci ara tatil takvimi belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

İkinci ara tatil ne zaman, tatil kaç gün olacak? (2023 MEB nisan ara tatil tarihleri) - 1

ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Okullarda ikinci ara tatil tarihleri, MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında belli oldu.

Buna göre; 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylelikle nisan ara tatili toplamda 1 hafta sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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