İkinci ara tatil tarihi 2025: Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yılın ikinci ara tatilini yapacak olan öğrenciler şimdiden tarih araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimi sonrasında ise nisan ara tatili tarihi belli oldu. Peki, 2025 nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. yarısının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü ikinci ara tatil tarihine çevrildi. Her yıl 2 kez 1 hafta ara tatile çıkan öğrenciler, nisan ara tatili için takvime göz atmaya başladı. Peki, 2025 nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.
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