İkinci ara tatil tarihi: Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak?
Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman olacağı, yarıyıl tatili için artık gün sayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl 2 kez ara tatil yapma fırsatı bulan öğrenciler, ilk ara tatilin ardından ikinci ara tatil için plan hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2024-2025 ikinci ara tatil ne zaman?
2024-2025 yılı ikini ara tatil tarihi, on binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimi sonrasında, okullarda ikinci ara tatilin başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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