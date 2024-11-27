İkinci ara tatil tarihi: Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak?

2024-2025 yılı ikini ara tatil tarihi, on binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimi sonrasında, okullarda ikinci ara tatilin başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu. Peki, okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak?



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

