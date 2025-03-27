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İkinci ara tatil yarın son zil çalacak

20 milyon öğrenci için yarın ikinci ara tatili zili çalacak.

İkinci ara tatil yarın son zil çalacak

Öğrenciler için tatil zili çalacak.

Milli Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı.

Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi.

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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