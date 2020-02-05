İkinci ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?

İki haftalık tatilin ardından öğrenciler 3 Şubat günü okullarında ders başı yaptı. Yaz tatiline girmeden önce bahar aylarında bir kez daha tatil yapacak öğrenciler için tatilin ne zaman olduğu merak konusu. İşte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tatil tarihleri...

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İkinci yarıyıl tatilinin ne zaman olduğu yeni dönemin daha ilk haftasından hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusu oldu. Dönem boyunca dört kez kapanan okullar, öğrencilere dinlenme fırsatı sunuyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, ikinci ara tatili 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yaşanacak. 13 Nisan 2020'de öğrenciler tekrar okula dönecekler.

Okullarda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlamıştı,19 Haziran 2020 tarihinde ise tamamlanarak öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

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