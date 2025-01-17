İkinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. İşte, 2024-2025 eğitim yılı ikinci dönem başlama tarihi...



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.



NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?



31 Mart-4 Nisan'da ise ikinci ara tatil dönemi olacak.



OKULLAR YAZ TATİLİNE NE ZAMAN GİRECEK?



2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

