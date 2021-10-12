İkinci Üniversite kayıtları rekor kırdı

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi'ne ikinci üniversite kayıtları rekor sayıya ulaştı. İkinci Üniversite’ye kayıt yaptıran öğrenci sayısı, uygulamanın başladığı 2002 yılından bu yana bir kayıt döneminde ulaşılan en yüksek kayıt sayısı ile rekor kırdı.

Haberler - İHA 12.10.2021 - 15:45

İkinci Üniversite kayıtları rekor kırdı

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Anadolu Üniversitesi'ne yapılan 'İkinci Üniversite' kayıtları, 2021-2022 eğitim öğretim yılında rekor sayıya ulaştı. 2002'de başlayan uygulamadan bugüne kadar bir dönemde en yüksek kaydın bu dönemde yapıldığı görüldü.

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite programları kapsamında yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölüm/programından mezun olan veya okuyan ler okudukları veya mezun oldukları bölümlerden/programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin ön lisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edip hayallerini gerçekleştirebiliyor.

Aynı zamanda yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olan veya okuyan ler de okudukları veya mezun oldukları programlarla aynı alanda olmamak kaydıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin ön lisans programlarından herhangi birini tercih edebiliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olan ler de İkinci Üniversite’ye kayıt yaptırabiliyor.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI 17 EKİM'E UZATILDI

2021-2022 öğretim yılı İkinci Üniversite online başvuru ve kayıt işlemleri aday lerden gelen yoğun talep nedeniyle 17 Ekim Pazar gününe kadar uzatıldı.

İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırmak isteyen adayların aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması yeterli.

Adaylar, İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi almak için 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya ikinciuniversite.anadolu.edu.tr web sitesinden yararlanabiliyor.

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