İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi ile Aşağı Saksonya Eyaleti ‘Deutsche Management Akademie-Alman Yönetim Akademisi’ (DMAN) arasında Almanya’da iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Almanya’da çalışma tecrübesi edinen öğrenciler, Türkiye’ye ‘know how’ ile geri dönecekler. İş gücü sözleşmesi için Almanya’da bulundukları sürece ilişkin izlenimlerini aktaran üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, “Almanya ziyaretimiz 3 günlük yoğun bir programdı. Almanya’da belediye başkanlığına seçilen ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hannover Belediye Başkanı Belit Nejat Onay başta olmak üzere ülkemizin çok genç ve değerli isimlerle temsil edildiğini gördüm; ki bu noktada artık Almanya 60 yıl önceki gibi acı vatan değil. Yeni kuşaklar, kültürlerarası uyumda da müthiş bir dönüşüm sağladılar.“ dedi. Toplantıda Kültür’ün kurumsal kodlarında uluslararasılaşmanın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Dr. Akıngüç Günver, şöyle devam etti: “1932’de Kültür ismiyle Eskişehir’de ders evini açan ilk kuşağımız dedem Halil Akıngüç, o dönem Almanya’da Uzak Okul anlamına gelen Fernschule’nin temsilciliğini alıyor. Mektupla Türkiye’deki öğrencilere teknik eğitim fırsatı sunan okulda 600 öğrenciye posta yoluyla içerikleri ulaştırıyor. Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecinin Avrupa ayağını oluşturan DMAN anlaşması, tarihin eğitim adına en güzel ve güncel şekilde tekerrürü diyebiliriz. Bu anlaşma bizim eğitim standartlarımızı da korumak ve yükseltmek için bir motivasyon.”Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Akkartal da yapılan anlaşmanın üniversitenin yükseköğretimde uluslararasılaşma eylem planının Avrupa ayağı olduğunu söyledi.Akkartal, "Erasmus ve İkili Protokoller günümüzde her üniversitenin olmazsa olmazı. Avrupa'nın 26 ülkesinde 124 partner üniversite ile 280’nin üzerinde anlaşmamız var. Ayrıca Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın 4 farklı kıtasında isim yapmış üniversiteler ile bilimsel ve kültürel ikili iş birliği protokolleri, 2+2 anlaşmalarımız bulunuyor. Ancak daha fazlasını yapmak bizim esas motivasyonumuz.“ dedi. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk de DMAN ile öğrencilere gelecek planlaması yaptıklarını belirterek, "Diplomamız başta Almanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde denklik koşulu aranmaksızın geçerlidir. Mezunlarımız mezun olur olmaz, isterlerse Almanya’da çalışabilirler. Örneğin Almanya barolarına kayıtlı çok sayıda hukukçumuz vardır. DMAN projesi bu olanaklara yeni katkılar sunmaktadır. Fakülte mezunu bir kişi henüz uzman değildir. DMAN üzerinde 5 yıllığına Almanya’ya gittiğinde orada adeta 5 yıl staj yapacak ve uzmanlaşarak ülkemize geri dönerek milletimize hizmet edecektir.” dedi.