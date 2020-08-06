2020 İl dışı atama kontenjanları açıklandı mı? (İl dışı atama başvuru ekranı)

İl dışı yer değiştirme başvuru işlemleri 6 Ağustos tarihinde başlayıp 10 Ağustos'ta son bulacak. İşlemler, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirilecek.

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar personel. meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak olup başvuran öğretmenlerin http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



1. Adaylığı kaldırılmış olmak,



2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2′ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.