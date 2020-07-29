İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (İl içi atama sonuçları sorgulama 2020)

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 20 Temmuz'da alınmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda başvurular gün öğleden sonraya kadar uzaltılmıştı.

Adaylar başvuru için verilen sürenin dolmasının ardından gözleri sonuç tarihine çevirdi. MEB'in daha önce yayınladığı takvime göre sonuçların 28 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. Ancak başvuruların uzatılmasından sonra sonuçların ne zaman açıklanacağıyla ilgili yeni bir tarih yayımlanmadı.

Sonuçlar açıklandığında MEB Personel Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacak.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.



MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ