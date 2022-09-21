İlk ara tatil ne zaman? (2022-2023 okullarda ara tatil tarihleri)

Ara tatil ne zaman? sorusunun yanıtı, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil ne zaman? (2022-2023 okullarda ara tatil tarihleri)

Okulların açılmasıyla birlikte binlerce öğrenci yeni eğitim ve öğretim hayatına başladı. Yoğun ders ve sınav temposuna dahil olan öğrenciler şimdiden okulların ne zaman ara tatil yapacağını merak ediyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

ARA NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

İlk ara tatil ne zaman? (2022-2023 okullarda ara tatil tarihleri) - 1

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

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