İlk ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman başlayacak? (2022-2023 MEB ara tatil takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler, ara tatil tarihleriyle birlikte ne zaman tatil yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.



Buna göre; Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman olacağı belirlendi.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir.



Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.