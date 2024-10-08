İlk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2024-2025 MEB okullarda ara tatil tarihleri)

İlk ara tatilin ne zaman başlayacağıyla ilgili öğrencilerin tarih araştırmaları sürüyor. Her yıl kış ve bahar aylarında 2 kez ara tatil yapan öğrenciler, 2024-2025 ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İlk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2024-2025 MEB okullarda ara tatil tarihleri)

2024-2025 ara tatil tarihleri, milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders temposunu bir kenara bırakarak 1 haftalık ara tatile çıkmayı sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 iş takvimine çevirdi. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İLK NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İlk ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2024-2025 MEB okullarda ara tatil tarihleri) - 1

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Öne Çıkan Video

Uzmanlar yanıtladı: Toplumda şiddet neden artıyor?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...