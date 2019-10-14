MEB'ten açıklanan bilgilere göre öğrenciler Kasım ve Nisan aylarına 1'er hafta ara tatil yapacak. Google'da ise ilk yarı tatil merak konusu oldu. Peki 2019-2020 okul tatilleri hakkında detaylı bilgiler...

İLK ARA TATİL

Yeni takvime göre, ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

OKUL TATİL GÜNLERİ 2020

İlk dönem 17 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 20-31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatil yapacak. 3 Şubat'ta başlayacak 2. dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2020?



Yapılan ara tatil düzenlemesinden sonra her sene haziran ayında kapanan okullarda bu yılda değişiklik pek olmadı. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.



Ara tatillerde öğrenciler belirlenen temaya uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılacak. Öğretmenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak.



2019-2020 MEB OKUL ÇALIŞMA TAKVİMİ



İlgili karar ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından,

"Hedefimiz, 180 iş günü olan çalışma günlerinin verimliğini artırmak. Dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerden biriyiz. 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası nisan ve kasım aylarında yapılacak ara tatil olacak. Yaz tatili 11 haftaya inecek.



Ara tatillerde çocuklara dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Ara tatillerde, 1 haftalık sürenin, sadece tatil olmaması ve çocukların bazı çalışmalara katılması da hedefleniyor. Her ana tatilin ana bir teması olacak ve çalışmalar bu temalar üzerinden yapılacak." şeklinde duyurulmuştu.

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