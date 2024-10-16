İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2024-2025 ara tatil takvimi)

Okulların ne zaman kapanacağı, ara tatil tarihlerini merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Her yıl 2 kez ara tatil yapan öğrenciler, bu yılın ilk ara tatili öncesinde kış tatili hazırlıklarına başladı. Peki, 2024-2025 ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2024-2025 ara tatil takvimi)

2024-2025 ara tatil takvimi, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl kasım ayında 1 haftalık ara tatil yapan öğrenciler, bu yıl ilk ara tatilin başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024-2025 ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İLK NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2024-2025 ara tatil takvimi) - 1

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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