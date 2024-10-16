İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2024-2025 ara tatil takvimi)
Okulların ne zaman kapanacağı, ara tatil tarihlerini merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Her yıl 2 kez ara tatil yapan öğrenciler, bu yılın ilk ara tatili öncesinde kış tatili hazırlıklarına başladı. Peki, 2024-2025 ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2024-2025 ara tatil takvimi, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl kasım ayında 1 haftalık ara tatil yapan öğrenciler, bu yıl ilk ara tatilin başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024-2025 ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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