İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? (2024-2025 ara tatil takvimi)

2024-2025 ara tatil takvimi, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl kasım ayında 1 haftalık ara tatil yapan öğrenciler, bu yıl ilk ara tatilin başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024-2025 ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

