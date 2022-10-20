İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

İlk ara tatil tarihi, Kasım ayına kısa bir zaman kala binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte yoğun ders temposuna giren öğrenciler, biraz nefes almak için ara tatil tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte, okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 yılı iş takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

ARA NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi) - 1

NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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