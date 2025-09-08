"İlk Dersimiz: Yeşil Vatan'ımız" ders planı ve öğretim materyalleri yayımlandı

MEB DUYURUSU

2025- 2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasında öğrencilerimizin "Yeşil Vatan" kavramını tanımaları, doğa sevgisi ve çevreyi koruma bilincini pekiştirmeleri, ormanlar konusunda yapılan çalışmalara değer vermeleri ve sürdürülebilir bir yaşam için Yeşil Vatan'ın önemini fark etmeleri amacıyla farklı etkinlikler hazırlanarak uygulamaya sunulmuştur.



• Genel müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanan "İlk Dersimiz: Yeşil Vatan'ımız" ders planı ve öğretim materyalleri yayımlanmıştır.



• Bu ders planı ve öğretim materyalleriyle öğrencilerimizin;



Yeşil Vatan kavramını açıklayabilmeleri,



Ormanların önemini anlayabilmeleri,



Orman yangınlarının nedenlerini ve etkilerini açıklayabilmeleri,



Orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılması gerekenleri ve birey olarak üzerine düşen sorumlulukları fark edebilmeleri,



Sürdürülebilir bir yaşam için Yeşil Vatan'ın önemini açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.



Ders planı ve öğretim materyallerine ulaşmak için bağlantıyı kullanabilirsiniz.

