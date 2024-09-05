İlk kayıt ücreti nedir, ne zaman ödenir? İlk kayıt ücreti nasıl öğrenilir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt başvuru sonuçları ardından gündeme gelen konulardan biri de ilk kayıt ücreti oldu. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir. Peki, ilk kayıt ücreti nedir? İlk kayıt ücreti nasıl öğrenilir?

İlk kayıt ücreti nedir, ne zaman ödenir? İlk kayıt ücreti nasıl öğrenilir?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücreti nedir, ne zaman ödenir? İlk kayıt ücreti nasıl öğrenilir? - 1

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İLK KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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