İlk kez dijital içerik platformu hazırlandı... Okula uyum haftası başlıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürütüldü. Rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar, 1-5 Eylül'de yapılacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.

Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik "Uyum Haftası Etkinlikleri" ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri" hazırlandı.



İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.





Uyum haftası kapsamında bu yıl ilk kez hazırlanan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunulacak.



Platform, uyum sürecine ilişkin 14 başlık altında yer alan içerikler ve materyallerden oluşan yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor.



İçeriklerin tamamı, Eğitim Bilişim Ağı "EBA" üzerinden erişilebilir ve indirilebilir şekilde hazırlanarak öğretmenlerin sınıf ortamında materyallerden kolayca yararlanabilmesi sağlandı.