İlk tercihleri yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?

Yükseköğretime Giriş Sınavı (YKS) sonrası bir yükseköğretime yerleşen adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek ve ardından da ek tercih takvimi başlayacak. İşte, 2024 YKS ek tercihlerine dair bilgiler...



İLK TERCİHLERİ YAPMAYANLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?



Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak.



Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.



2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.



Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.