İlk ve ortaöğretim bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Bursluluk sınavı 2020 ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bursluluk sınavı her yıl 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılıyor. İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) yapılacağı tarih, MEB'in yayınladığı kılavuz içerisinde açıklandı.

MEB yayımladığı kılavuz içerisinde giriş belgeleri ile ilgili açıklama yaptı.



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in kılavuzunda yer alan bilgilere göre İOKBS, 5 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

BURSLULUK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı snıav giriş belgesi MEB'in internet sitesinden yayınlandı.

İOKBS Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayın.

Sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

İOKBS SINAV KONULARI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İOKBS'ye girecek öğrencilerin bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.



Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."