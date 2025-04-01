İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman? MEB takvimi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS)2025 tarihi belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

ÖĞRENCİLERİN SINAV GÜNÜ YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER



Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.