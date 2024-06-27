İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 eğitim - öğretim dönemi kayıt takviminde

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYAK?



İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlamasının ağustos ayını bulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kayıt süreci 14 Ağustos itibariyle başlamıştı.