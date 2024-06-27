İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 eğitim - öğretim dönemi kayıt takviminde

Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de kayıt tarihleri oldu. Evlatlarının birinci sınıfa başlama heyecanıyla koşturan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2024-2025 okul kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı.

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 eğitim - öğretim dönemi kayıt takviminde

Milli Bakanlığı takvimine göre, okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 eğitim - öğretim dönemi kayıt takviminde - 1

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYAK?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi kurumları için kayıtların başlamasının ağustos ayını bulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kayıt süreci 14 Ağustos itibariyle başlamıştı. 

İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? Gözler 2024-2025 eğitim - öğretim dönemi kayıt takviminde - 2

2024-2025 öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Sınavsız ikinci üniversitede yaş şartı

Sınavsız ikinci üniversitede yaş şartı

KYK bursu neden ve ne zaman kesilir?

KYK bursu neden ve ne zaman kesilir?

YÖK’ten sınavsız ikinci üniversiteye yaş şartı

YÖK’ten sınavsız ikinci üniversiteye yaş şartı

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? (LGS'ye girmeyen öğrencilerin durumu)

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? (LGS'ye girmeyen öğrencilerin durumu)

Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 DGS sınav tarihi)

DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 DGS sınav tarihi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...