İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? MEB tarih verdi (2023-2024 eğitim yılı ilkokul kayıt tarihleri)

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul öğrencilerinin kayıt tarihleri hakkında velileri bilgilendirdi. Peki, ilkokul kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?



İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?



İlkokul öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor.

Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilecek.