İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? (2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri)

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ

lkokul öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor. Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilecek.