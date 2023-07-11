İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? (2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvimle ilkokul kayıt tarihleri belli oldu. İlkokul birinci sınıfa 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocukların kaydı yapılacak. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri...

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? (2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri)

Yeni eğitim - öğretim takviminin belli olmasıyla birlikte gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Milli Bakanlığı ilkokul öğrencilerinin kayıt tarihleri hakkında velileri bilgilendirdi.

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? (2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri) - 1

İLKOKUL KAYIT TARİHLERİ

lkokul öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor. Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilecek. 

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? (2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri) - 2

İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 

1.  Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2.  Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak)  Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız

3.  İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

4.  İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? (2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt tarihleri) - 3

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

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