İlkokullar İçin Biçimlendirici Değerlendirme Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları Yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla sürdürülmesine yönelik ilkokul düzeyinde farklı dersler için kılavuz kitaplar yayımlandı.

İlkokullar İçin Biçimlendirici Değerlendirme Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları Yayımlandı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları ve Millî Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde de ön plana çıkan süreç odaklı ve geliştirici değerlendirme yaklaşımına yönelik öğretmenleri desteklemek amacıyla etkinlik örnekleri kılavuz kitapları "odsgm..gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Öğretim programlarında öğrencilerin öğrenmelerini destekleyecek ve öğrencilere sistematik olarak geri bildirim verilebilmesini sağlayacak bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı benimsendi. İlkokul 1. sınıf kılavuz kitapları, yeni öğretim programları, diğer sınıf düzeylerine yönelik kitaplar ise mevcut programlar esas alınarak süreç odaklı değerlendirme yaklaşımına göre hazırlandı.

Süreç Odaklı Değerlendirme Anlayışı

Öğretim sürecinin hem bir parçası hem de tamamlayıcısı olan ölçme ve değerlendirme süreci, öğretim programının her adımında öğrencilerin gelişimini izlemek ve öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek amacıyla ele alındı.

Bu doğrultuda kılavuz kitaplar, öğretim sürecini en üst düzeyde destekleyen ve geri bildirim sağlayan geliştirici bir yapıda olacak şekilde hazırlandı. Tüm kılavuz kitaplarda uygulamaların geliştirici bir yaklaşımla sürdürülmesine yönelik biçimlendirici değerlendirme ve oyun temelli değerlendirme etkinlik örneklerine yer verildi.

Kitaplardaki etkinliklerin öğretmenler tarafından süreç odaklı değerlendirme anlayışına uygun kullanabilmesine yönelik etkinliğin uygulama aşamaları, etkinlik kapsamında geri bildirimin nasıl verileceği ve farklılaştırma kapsamında öğrencilerin ihtiyaçlarına göre içeriğin nasıl uyarlanabileceğine yönelik yönergelere yer verildi.

Eğitimleri

Öte yandan "Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında sınıf öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirmeye yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları hazırlanarak çok sayıda öğretmen eğitimi de düzenlenecek. Tüm illerde öğretmenlere standart bir eğitim sağlamak amacıyla eğitici eğitimi ve öğretmen eğitimi kılavuz kitapları da bu proje kapsamında hazırlandı.

Böylece süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı doğrultusunda ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğretim sürecini destekleyecek şekilde yapılandırılmasına yönelik öğretmenlere materyal desteği sunmakla birlikte, bu materyallerin etkili ve verimli şekilde kullanılabilmesi için öğretmen eğitimleri ile öğretmenler desteklenmeye devam edilecek.

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