IMCD, dört yılda 4 bini aşkın çocuğa bilim sevgisi aşıladı

IMCD Group (“IMCD” veya “Şirket”), özel kimyasallar ve bileşenlerin dağıtımı ve formülasyonu alanında dünyanın önde gelen iş ortaklarından biridir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle 2022 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü, ilköğretim okullarının 2 - 8’inci sınıflarında okuyan çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan "Bilim Ateşböceği TIR'ı" projesini, kalıcı bilim sınıfları ekleyerek daha da ileri taşıyor. IMCD, özellikle kısıtlı imkanlara sahip çocuklara odaklanan "Eğitimde fırsat eşitliği" hedefi çerçevesinde, bu yıl Eskişehir'de hem Bilim Ateşböceği TIR'ı etkinliklerini gerçekleştirdi hem de yeni bir kalıcı bilim sınıfının açılışını yaptı. Bu sayede, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine olanak sağlayan sürdürülebilir bir öğrenme ortamı oluşturuldu.



Dört Yılda 4000'i Aşkın Çocuğa Bilim Sevgisi Aşılandı



IMCD, "Creating a World of Opportunity / Fırsatlar Dünyası Yaratmak" mottosu çerçevesinde, çocuklara bilimi ve bilimsel düşünmeyi erken yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla TEGV ile çıktığı bu yolda dört yılda 4000'i aşkın çocuğun kalbine bilim tohumları ekti. IMCD’nin işletme sponsorluğunu yaptığı TEGV'in bilim temalı Ateşböceği TIR'ı, 2022 yılından bu yana Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve son olarak İç Anadolu Bölgelerini dolaşarak binlerce çocuğa doğrudan deneyim imkanı sundu. Bu etkileşimli deneyimler sayesinde çocuklar, kitaplarda okudukları pek çok konuda birebir uygulama fırsatı buldular.

Bilim Ateşböceği TIR'ı Projesine Kalıcı Bilim Sınıfları Eklendi



Eğitimde fırsat eşitliği hedefini daha da pekiştirmek amacıyla IMCD Türkiye, 2024 yılı itibarıyla projenin kapsamını genişleterek laboratuvarı olmayan okulların atıl odalarını Bilim Sınıfına dönüştürme misyonunu üstlendi. Bu çabanın ilk adımı 2024'te İstanbul Balat'ta atıldı ve ikinci kalıcı bilim sınıfı bu yıl Bilim Ateşböceği TIR'ının ziyaretiyle eş zamanlı olarak Eskişehir'de hayata geçirildi.



IMCD gönüllü çalışanları, topluma fayda sağlama misyonuyla hareket ederek mobilyaların temininden montajına, duvarların boyanmasından önlüklerin hazırlanmasına, tüm bilimsel ekipmanların tedarikinden sınıfın bilim temalı tablolarla süslenmesine kadar her aşamada büyük bir özveriyle aktif rol aldılar. Sonrasında hem TIR'da hem de bu yeni bilim sınıfında çocuklarla pek çok eğitici ve eğlenceli deney gerçekleştirildi. Çocukların birçoğu hayatlarında ilk defa uygulamalı bilim deneyi yapma imkanı buldu. Çocuklar, eğlenerek öğrendikleri bu süreçte, sadece bilimsel yöntemleri değil, aynı zamanda bilimin aslında hayatın her yerinde olduğunu ve günlük yaşamlarıyla ne kadar iç içe olduğunu fark ettiler. IMCD ekibi, çocuklara geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin taşıdığı önemi de aktardı.

Zakuto: “Bilimin büyülü dünyasının kapılarını aralıyoruz”



IMCD olarak faaliyet gösterdikleri her ülkede ekonomik olduğu kadar toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamaya özen gösterdiklerini belirten IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, şunları söyledi: "Eğitimde fırsat eşitliği ve her çocuğun bilime erişebilmesini sağlamak, IMCD'nin sosyal sorumluluk vizyonunun temelini oluşturmaktadır. 2022 yılında işletme sponsorluğunu üstlendiğimiz Bilim Ateşböceği TIR'ı projemiz, Türkiye'nin dört bir yanında imkanları kısıtlı 4000'i aşkın çocuğumuza ulaşmamızı sağladı. Bugün Eskişehir'de, hem Bilim Ateşböceği TIR'ımızla hem de kalıcı bilim sınıfımızın açılışıyla bu misyonumuzu daha da ileri taşımanın gururunu yaşıyoruz.



Çocuklarla birlikte gerçekleştirdiğimiz her deney, her sohbet ve onların gözlerindeki bilimi keşfetme heyecanı, bizim için tarifsiz bir mutluluk kaynağı. Amacımız, sadece bilgi aktarmak değil; onların zihinlerinde bilimin büyülü dünyasına dair bir kapı aralamak, yarının bilim insanı olma hayallerini beslemektir. Bilim ve gelişim, faaliyetlerimizin merkezinde yer alırken, eğitimde fırsat eşitliğine sunduğumuz her katkı, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. IMCD olarak, 'Fırsatlar Dünyası Yaratmak' vizyonumuz doğrultusunda, bilimin aydınlık yolunu Türkiye'nin her köşesindeki çocuklarımıza taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."



Bilim Ateşböceği TIR'ı ve Bilim Sınıfı Projesinin Temel Hedefleri:



· Çocukların bilim ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamak.



· Bilimsel olayların basit, öğrenilebilir ve eğlenceli aktivitelerle açıklanabileceğini keşfetmelerini sağlamak.



· Bir olay hakkında tahminler üretme ve soru sorma becerilerini geliştirmek.



· Bilgi veya olaylarda neden-sonuç ilişkisi üzerine düşünmelerini sağlamak.



· Gözlem ve deney yaparak bilgi toplama ve bilgiyi test etme becerisi geliştirmelerini kolaylaştırmak.



· Farklı düşünme becerilerini kullanarak, bir olay üzerinde çıkarımlar yapmalarını sağlamak.



· Bilgiye ulaşmada farklı yollar keşfetmelerini sağlamak.



· Yeni ürün, fikir, strateji, çözümler geliştirmek üzere düşünmelerini sağlamak.



· Günlük hayatlarında karşılaştıkları olay ya da durumların, bilimsel bir açıklamasının olabileceğini fark etmelerini sağlamak.



· Olay ve durumlar ile bilim arasında ilişki kurmalarını sağlamak.



· Yaratıcı tasarımlar yapmaları konusunda desteklemek.



· Duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri ve grup tartışmalarına katılma konusunda cesaretlendirmek.



· Bir görseli, olayı ya da durumu yorumlamaları, üzerinde tahminler geliştirmesini sağlamak.



· Farklı düşünme biçimlerini fark etmelerini sağlamak.



· Bilim insanları ile ilgili farkındalıklarını arttırmak.