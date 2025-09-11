IMCD, dört yılda 4 bini aşkın çocuğa bilim sevgisi aşıladı
IMCD, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği içinde yürüttüğü Bilim Ateşböceği TIR'ı projesini Eskişehir’de genişletiyor. (İlandır)
IMCD Group (“IMCD” veya “Şirket”), özel kimyasallar ve bileşenlerin dağıtımı ve formülasyonu alanında dünyanın önde gelen iş ortaklarından biridir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle 2022 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü, ilköğretim okullarının 2 - 8’inci sınıflarında okuyan çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan "Bilim Ateşböceği TIR'ı" projesini, kalıcı bilim sınıfları ekleyerek daha da ileri taşıyor.
IMCD, özellikle kısıtlı imkanlara sahip çocuklara odaklanan "Eğitimde fırsat eşitliği" hedefi çerçevesinde, bu yıl Eskişehir'de hem Bilim Ateşböceği TIR'ı etkinliklerini gerçekleştirdi hem de yeni bir kalıcı bilim sınıfının açılışını yaptı. Bu sayede, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine olanak sağlayan sürdürülebilir bir öğrenme ortamı oluşturuldu.
Dört Yılda 4000'i Aşkın Çocuğa Bilim Sevgisi Aşılandı
IMCD, "Creating a World of Opportunity / Fırsatlar Dünyası Yaratmak" mottosu çerçevesinde, çocuklara bilimi ve bilimsel düşünmeyi erken yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla TEGV ile çıktığı bu yolda dört yılda 4000'i aşkın çocuğun kalbine bilim tohumları ekti.
IMCD’nin işletme sponsorluğunu yaptığı TEGV'in bilim temalı Ateşböceği TIR'ı, 2022 yılından bu yana Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve son olarak İç Anadolu Bölgelerini dolaşarak binlerce çocuğa doğrudan deneyim imkanı sundu. Bu etkileşimli deneyimler sayesinde çocuklar, kitaplarda okudukları pek çok konuda birebir uygulama fırsatı buldular.
Bilim Ateşböceği TIR'ı Projesine Kalıcı Bilim Sınıfları Eklendi
Eğitimde fırsat eşitliği hedefini daha da pekiştirmek amacıyla IMCD Türkiye, 2024 yılı itibarıyla projenin kapsamını genişleterek laboratuvarı olmayan okulların atıl odalarını Bilim Sınıfına dönüştürme misyonunu üstlendi. Bu çabanın ilk adımı 2024'te İstanbul Balat'ta atıldı ve ikinci kalıcı bilim sınıfı bu yıl Bilim Ateşböceği TIR'ının ziyaretiyle eş zamanlı olarak Eskişehir'de hayata geçirildi.
IMCD gönüllü çalışanları, topluma fayda sağlama misyonuyla hareket ederek mobilyaların temininden montajına, duvarların boyanmasından önlüklerin hazırlanmasına, tüm bilimsel ekipmanların tedarikinden sınıfın bilim temalı tablolarla süslenmesine kadar her aşamada büyük bir özveriyle aktif rol aldılar. Sonrasında hem TIR'da hem de bu yeni bilim sınıfında çocuklarla pek çok eğitici ve eğlenceli deney gerçekleştirildi. Çocukların birçoğu hayatlarında ilk defa uygulamalı bilim deneyi yapma imkanı buldu. Çocuklar, eğlenerek öğrendikleri bu süreçte, sadece bilimsel yöntemleri değil, aynı zamanda bilimin aslında hayatın her yerinde olduğunu ve günlük yaşamlarıyla ne kadar iç içe olduğunu fark ettiler. IMCD ekibi, çocuklara geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin taşıdığı önemi de aktardı.
Zakuto: “Bilimin büyülü dünyasının kapılarını aralıyoruz”
IMCD olarak faaliyet gösterdikleri her ülkede ekonomik olduğu kadar toplumsal kalkınmaya da katkı sağlamaya özen gösterdiklerini belirten IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, şunları söyledi: "Eğitimde fırsat eşitliği ve her çocuğun bilime erişebilmesini sağlamak, IMCD'nin sosyal sorumluluk vizyonunun temelini oluşturmaktadır. 2022 yılında işletme sponsorluğunu üstlendiğimiz Bilim Ateşböceği TIR'ı projemiz, Türkiye'nin dört bir yanında imkanları kısıtlı 4000'i aşkın çocuğumuza ulaşmamızı sağladı. Bugün Eskişehir'de, hem Bilim Ateşböceği TIR'ımızla hem de kalıcı bilim sınıfımızın açılışıyla bu misyonumuzu daha da ileri taşımanın gururunu yaşıyoruz.
Çocuklarla birlikte gerçekleştirdiğimiz her deney, her sohbet ve onların gözlerindeki bilimi keşfetme heyecanı, bizim için tarifsiz bir mutluluk kaynağı. Amacımız, sadece bilgi aktarmak değil; onların zihinlerinde bilimin büyülü dünyasına dair bir kapı aralamak, yarının bilim insanı olma hayallerini beslemektir. Bilim ve gelişim, faaliyetlerimizin merkezinde yer alırken, eğitimde fırsat eşitliğine sunduğumuz her katkı, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. IMCD olarak, 'Fırsatlar Dünyası Yaratmak' vizyonumuz doğrultusunda, bilimin aydınlık yolunu Türkiye'nin her köşesindeki çocuklarımıza taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."
Bilim Ateşböceği TIR'ı ve Bilim Sınıfı Projesinin Temel Hedefleri:
· Çocukların bilim ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamak.
· Bilimsel olayların basit, öğrenilebilir ve eğlenceli aktivitelerle açıklanabileceğini keşfetmelerini sağlamak.
· Bir olay hakkında tahminler üretme ve soru sorma becerilerini geliştirmek.
· Bilgi veya olaylarda neden-sonuç ilişkisi üzerine düşünmelerini sağlamak.
· Gözlem ve deney yaparak bilgi toplama ve bilgiyi test etme becerisi geliştirmelerini kolaylaştırmak.
· Farklı düşünme becerilerini kullanarak, bir olay üzerinde çıkarımlar yapmalarını sağlamak.
· Bilgiye ulaşmada farklı yollar keşfetmelerini sağlamak.
· Yeni ürün, fikir, strateji, çözümler geliştirmek üzere düşünmelerini sağlamak.
· Günlük hayatlarında karşılaştıkları olay ya da durumların, bilimsel bir açıklamasının olabileceğini fark etmelerini sağlamak.
· Olay ve durumlar ile bilim arasında ilişki kurmalarını sağlamak.
· Yaratıcı tasarımlar yapmaları konusunda desteklemek.
· Duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri ve grup tartışmalarına katılma konusunda cesaretlendirmek.
· Bir görseli, olayı ya da durumu yorumlamaları, üzerinde tahminler geliştirmesini sağlamak.
· Farklı düşünme biçimlerini fark etmelerini sağlamak.
· Bilim insanları ile ilgili farkındalıklarını arttırmak.
IMCD Hakkında
IMCD, merkezi Rotterdam, Hollanda’da bulunan, özel nitelikli kimyasallar ve bileşenlerin dağıtımı ve formülasyonu konusunda lider küresel bir şirkettir. IMCD, faaliyet gösterdiği alanlarda uzman çözümler sunarak tedarik zincirine sürdürülebilir değer katar. Şirket çalışanları, her gün ticari ve operasyonel mükemmellik yoluyla en iyi hizmeti sunmaya odaklanır. IMCD, herkes için daha iyi bir gezegen yaratma sorumluluğunun bilincinde olup; yarının iş dünyası zorluklarını ortaklık ve şeffaflık içinde ele almak üzere bilinçli formüller geliştirir ve titizlikle uygular.
2024 yılında, 5.100’ün üzerinde çalışanıyla IMCD, 4.728 milyon Avro gelir elde etmiştir. IMCD N.V.’nin hisseleri Euronext Amsterdam’da (sembol: IMCD) işlem görmektedir ve AEX ile AMX endekslerindeki en iyi ESG uygulamalarını sergileyen 25 şirketten biri olarak Hollanda ESG AEX endeksine dahildir.
Daha fazla bilgi için lütfen www.imcdgroup.com adresini ziyaret edilebilir.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Hakkında:
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu. İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı saatlerde ücretsiz eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. Vakıf Türkiye genelinde halen 25 ilde 6 Eğitim Parkı, 34 Öğrenim Birimi ve 26 Ateşböceği ile toplam 66 etkinlik noktasında çocuklara nitelikli eğitim desteği vermeye devam ediyor.