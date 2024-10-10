İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam yeni bölüm yayımlanacak mı? İnci Taneleri yeni sezonun ilk bölüm tarihi belli oldu

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'yü buluşturan İnci Taneleri, yayınlanan 17. bölümüyle 30 Mayıs'ta sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizinin yeni sezon tarihi yayımlanan tanıtımlarla duyuruldu.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneler 2. sezon açılışını 10 Ekim 2024 Perşembe günü 18. bölümüyle yapacak.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Şenol Sönmez‘in yönettiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Diziye Bestemsu Özdemir ve Aytek Sayan da katılacak.