Önümüzdeki beş yılda 605 milyar dolarlık bir pazara dönüşeceği tahmin edilen eğitim teknolojileri, öğrencileri pandemi sonrası dünyada hibrit öğrenme deneyimlerinin yaygınlaştığı bir geleceğe hazırlıyor. Online İngilizce okulu Novakid, eğitimin geleceğine dair tahminlere paralel olarak geliştirdiği Game World ve Magic Academy ile "ikinci dil olarak İngilizce" sektörünün öncüsü oluyor. Pandeminin eğitimi önemli ölçüde dönüştürdüğünü söyleyen Dünya Ekonomik Forumu, çevrimiçi öğrenmenin bilgilerin kalıcılığını artırdığını, bu sebeplerden eğitimi tamamen değiştirebileceğini aktarıyor.Çocuklar için online İngilizce okulu Novakid’in Türkiye Direktörü Erhan Oduncu, eğitim sektörünün ve öğrenme alışkanlıklarının dönüşümünü şu ifadelerle değerlendirdi: "Eğitim teknolojilerinin tamamen üç boyutlu bir evrene adapte olduğunu söyleyebiliriz.Çocukları da bu evrenlerin parçası haline getirmek istiyoruz. Çok gezen mi çok okuyan mı bilir gibi senelerdir sorgulanan öğrenim sürecini, tek bir başlıkta birleştiriyoruz. Çocuklar hem geziyor, hem okuyor, hem de keyifli vakit geçirip eğitime daha da sarılıyor.İngilizceyi bir yükümlülükten ziyade eğlenceli bir aktivite olarak gören çocuklar derslere daha motive oluyor.Sektörel içgörülerden ve müşteri beklentilerinden hareketle duyurduğumuz yeni ürünler ve yaptığımız iyileştirmeler, dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlerin hibrit öğrenme deneyimlerine artan ilgisiyle karşılık buluyor.""GELECEĞİN ÖĞRENME DENEYİMLERİNİ BUGÜNDEN SUNUYORUZ"Öğrenmeyi zamandan ve mekandan bağımsız hale getiren hibrit öğrenme, çocuklara “ikinci dil olarak İngilizce” eğitiminde de büyük avantajlar sağlıyor.2021’de oyunlaştırmaya dayalı yeni İngilizce programı Novakid Game World’ü duyurduklarını hatırlatan Erhan Oduncu, "5 yıl önce eğitim sektörüne o dönem için çok inovatif sayılabilecek online derslerle giriş yaptık. Teknolojiyi yakından takip ederek bu 5 yıllık sürede online İngilizce derslerin yanı sıra yapay zeka destekli oyunlar, 3 boyutlu turlar gibi yeniliklere imza attık.İngilizce derslerinin her öğrencimiz için daha da kişisel ve ilgi çekici olmasını sağlamak için, oyunlaştırma teknolojileriyle pazarda ilk kez hayata geçirdiğimiz Novakid Game World ve ilk sanal oyun evreni Magic Academy’ye şimdiden 82 bini aşkın öğrenci katıldı.Hikaye tabanlı bir öğrenme ortamı vaat eden Novakid Game World, 4 ile 12 yaş arasındaki öğrencilere öğrenmeyi eğlenceyle birleştiren, eksiksiz dil öğrenme araçları evreni sağlayan ilk ürün oldu.Virtual Explorer kurslarımızda ise üç boyutlu turlarla öğrencilerin her derste farklı bir ülkeye gitmesine, merakla yeni kültürler tanırken İngilizce öğrenmelerine imkan tanıyoruz. Bu sayede geleceğin öğrenme deneyimlerini bugünden sunmaya başladık" dedi."SANAL EĞİTİM FİZİKSEL EĞİTİME KIYASLA SOSYAL AÇIDAN ÇOK DAHA ETKİLEŞİMLİ"Novakid'in geçtiğimiz yılı Türkiye'de yıllık %106 büyüme ve 7 bini aşkın aktif kullanıcıyla kapattığını vurgulayan Erhan Oduncu, "2021 boyunca kitlesi her ay %15 kadar büyüyen Novakid’in veri işleme yeteneklerini ve kapasitesini yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak artırdık. Novakid'in dünya çapındaki eğitmenleri yıl boyunca toplam 2,5 milyon kesintisiz ders verdi.Öte yandan öğrencilere dünyanın farklı yerlerinde yaşayan akranlarıyla oldukları yerden iletişime geçme olanağı tanıyan ve hızlı iletişimle öğretmen-öğrenci bağını güçlendiren sanal eğitimin, fiziksel eğitime kıyasla sosyal açıdan çok daha etkileşimli olduğunu söyleyebiliriz.Avrupa ve Asya'daki yeni pazarlarımızla 49 ülkeye genişlettiğimiz hizmet alanımız, bu etkileşimi sağlayabildiğimizi ve farklı kültürel geçmişlere sahip öğrencilere İngilizce öğretmenin kişiselleştirilmiş bir yolunu sunduğumuzu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı."EĞİTİM BÜYÜK ÖLÇÜDE SANAL DÜNYAYA TAŞINACAK"2021’de Novakid’in "başlamak için doğru yer" sloganıyla, dünyadaki tüm çocukların oynayabileceği ve öğrenebileceği bir oyun alanını temsil eden yeni bir kurumsal kimliği benimsediğini söyleyen Novakid Türkiye Direktörü Erhan Oduncu, platformun 2021 başarılarını ve gelecek planlarını şu ifadelerle paylaştı: "Danışmanlık firması J’son Partners’ın kendi segmentinde Avrupa lideri seçtiği Novakid, eğitim teknolojileri üzerine araştırmalar yapan HolonIQ tarafından da 2021’de ‘en çok gelecek vadeden 100 startup’ listesinde sıralandı.GSV EdTech 150 listesinde üst üste iki yıl boyunca yer alan Novakid’e The Org’un 50 gelişen eğitim teknolojisi şirketi listesinde de yer verildi. Belki çok yakın bir gelecekte değil ama teknolojiye erişimin dünyanın her yerinde eşit seviyelere geldiği günlerde, eğitimin tamamen veya büyük ölçüde üç boyutlu sanal alanlara taşınacağını öngörüyoruz.Yabancı dil eğitiminin geleceğinde yapay zekadan faydalanan etkileşimli oyunların ve gerçekçi üç boyutlu turların çok daha fazla kişiye ulaşacağını düşündüklerini belirten Oduncu, "Bu öngörülerden hareketle 2022’de bir yandan eğitim içeriğinin geliştirilmesine odaklanırken, diğer yandan çok oyunculu oyunlar aracılığıyla öğrenciler arasındaki iletişimi ve ekip çalışmasını geliştirmeyi hedefliyoruz.Daha kapsamlı öğrenci gelişim değerlendirmeleri sunabilmek için konuşarak yazdırma (speech-to-text) çözümleri ve duygu tanıma teknolojileri üzerinde çalışacağız."