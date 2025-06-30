İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı (e-TEP ne zaman yapılacak?)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) uygulamasını, 19 Temmuz'da gerçekleştirecek. Sınav başvuruları 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (E-Tep) başvurularının başladığını duyurdu. Sınava başvurular, 30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.
Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak olan e-TEP, İngilizce dil becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedefliyor.
ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMALARI
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, gerçekleştirilecek dört beceri dil uygulaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyada ve Türkiye'de yabancı dil eğitiminde iletişimsel dil öğretimi ve öğrenimi yaklaşımının son yıllarda hakim görüş haline gelmesi ve iletişimsel dil becerilerine yönelik ihtiyaçların karşılanması konusunda gün geçtikçe artarak biriken kanıtlar, dil ölçümünün de iletişim becerilerine odaklanmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde eğitimde ölçme, seçme, yerleştirme ve değerlendirme işlerini yürütmekle yetkilendirilmiş olan ÖSYM, dünyada küresel dil haline gelmiş olan İngilizcenin ölçümünde modern gelişmeleri uygulamayı, yansıtmayı planlamaktadır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri temelinde İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirilmiştir. Bu sınavın temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ni referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkanı sağlamaktadır" dedi.
"ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE YOL GÖSTERİCİ ROL OYNAYACAK"
İngilizcenin dört dil becerisi temelinde ölçülmesinin, yalnız modern küresel teori ve pratiği yansıtmanın yanı sıra, dil öğretimi yöntem ve teknikleri üzerinde de olumlu bir etki yapacağını kaydeden Ersoy, "Uygulama ile dil öğretiminde ve öğreniminde okuma gibi tek bir beceriye odaklanmak yerine dil yeterliğini oluşturan dört becerinin tamamının ve iletişiminin dil öğretiminin ve öğreniminin merkezine yerleşeceği öngörülmektedir. Sınav, ayrıca benimseyeceği bilimsel sonuç raporlama sistemi sayesinde İngilizceyi öğrenen adaylar için güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine ve anlamalarına olanak sağlayarak adayların kendi dil öğrenme süreçlerinde onlara yol gösterici bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.
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