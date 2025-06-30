İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı (e-TEP ne zaman yapılacak?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (E-Tep) başvurularının başladığını duyurdu. Sınava başvurular, 30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.



Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak olan e-TEP, İngilizce dil becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedefliyor.



ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMALARI



ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, gerçekleştirilecek dört beceri dil uygulaması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyada ve Türkiye'de yabancı dil eğitiminde iletişimsel dil öğretimi ve öğrenimi yaklaşımının son yıllarda hakim görüş haline gelmesi ve iletişimsel dil becerilerine yönelik ihtiyaçların karşılanması konusunda gün geçtikçe artarak biriken kanıtlar, dil ölçümünün de iletişim becerilerine odaklanmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde eğitimde ölçme, seçme, yerleştirme ve değerlendirme işlerini yürütmekle yetkilendirilmiş olan ÖSYM, dünyada küresel dil haline gelmiş olan İngilizcenin ölçümünde modern gelişmeleri uygulamayı, yansıtmayı planlamaktadır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri temelinde İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirilmiştir. Bu sınavın temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ni referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkanı sağlamaktadır" dedi.