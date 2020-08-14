İnönü Üniversitesi'nin yeni Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Kızılay kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.



Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre İnönü Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Ahmet Kızılay atandı.



PROF. DR. AHMET KIZILAY KİMDİR?

Ahmet Kızılay, 1966 Malatya, Hekimhan doğumlu.



289 Bilimsel aktivite, 748 Atıf Sayısı, 60 Uluslararası hakemli dergilerde yayın, 24 Uluslararası bildiri, 22 Kitap Bölümü, 59 Ulusal Hakemli dergilerde yayın, 78 Ulusal bildiri, 47 Konferans ve kurs eğitimi vermiştir.



1985-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Tıp Fakültesinde eğitim görüp Tıp Doktoru olmuştur.

1993-1997 yılları arasında da şu an rektörü olduğu İnönü Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmuştur.



Nüket Kızılay ile evli 2 çocuk babasıdır.