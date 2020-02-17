İOKBS 2020 başvuruları bugün sona eriyor (Bursluluk sınavı başvuruları)

MEB bursluluk sınavı olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları bugün sona eriyor. Eski adı PYBS (Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı) için başvuruları e-okul üzerinden yapılıyor.

Beşinci sınıftan itibaren başlayıp hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere 11.sınıflara yönelik gerçekleştirilen sınavın başvuruları 5 şubatta başladı.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.



Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.



Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Başvurular: 5 - 17 Şubat 2020

Sınav giriş belgesinin ilanı: 10 Nisan 2020

Sınav tarihi: 20 Nisan 2020 Saat: 10.00

Sınav sonuçlarının ilanı: 3 Temmuz 2020

MEB İOKBS 2020 SINAV KILAVUZU