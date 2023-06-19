İOKBS başvuru süresi uzatıldı: 2023 bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



Sınava başvuru işlemlerini yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler.

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2023 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek.

Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

30 BİN BURS KAPASİTESİ DEPREM BÖLGESİNE AYRILACAK



Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi deprem bölgesine ayrılacak.



Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.