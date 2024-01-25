İOKBS başvuru tarihi açıklandı mı? Gözler 2024 İOKBS başvuru kılavuzunda

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2024 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) Bursluluk Sınavı tarihi de belli oldu. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, başvuru tarihini merak ediyor. Peki, İOKBS başvuru tarihi açıklandı mı?

İOKBS başvuru tarihi açıklandı mı? Gözler 2024 İOKBS başvuru kılavuzunda

Milli Bakanlığınca (), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 2024 tarihi geçtiğimiz haftalarda açıklandı. 

2024 İOKBS TARİHİ

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

İOKBS başvuru tarihi açıklandı mı? Gözler 2024 İOKBS başvuru kılavuzunda - 1

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU? 

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile başvuru tarihleri açıklanacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Geçtiğimiz yıl 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınava başvurular 29 Mayıs'ta başlamıştı. 2024 İOKBS başvurularının şubat ayında başlaması bekleniyor. 

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