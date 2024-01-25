İOKBS başvuru tarihi açıklandı mı? Gözler 2024 İOKBS başvuru kılavuzunda

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile başvuru tarihleri açıklanacak. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Geçtiğimiz yıl 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınava başvurular 29 Mayıs'ta başlamıştı. 2024 İOKBS başvurularının şubat ayında başlaması bekleniyor.